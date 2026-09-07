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Portes ouvertes de la MAM Baby Jungle, MAM Baby Jungle, Valcourt

samedi 10 octobre 2026 · MAM Baby Jungle · Valcourt

Portes ouvertes de la MAM Baby Jungle, MAM Baby Jungle, Valcourt

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
MAM Baby Jungle
Adresse
37 avenue du Piémont, 52100 Valcourt
Ville
52100 Valcourt
Département
Haute-Marne

Portes ouvertes de la MAM Baby Jungle Samedi 10 octobre, 14h00 MAM Baby Jungle Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

La MAM Baby Jungle ouvre ses portes à Valcourt le samedi 10 octobre 2026, de 14 h à 17 h.
Ce temps de découverte permettra de visiter les locaux, de rencontrer l’équipe et d’échanger autour de l’accueil et du bien-être des enfants.
Un petit goûter sera également proposé au cours de l’après-midi.

MAM Baby Jungle 37 avenue du Piémont, 52100 Valcourt Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est
Découvrez la MAM Baby Jungle à Valcourt, rencontrez son équipe, visitez les locaux et échangez autour de l’accueil et du bien-être des enfants.

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