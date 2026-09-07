Portes ouvertes de la MAM Baby Jungle, MAM Baby Jungle, Valcourt

Informations pratiques

Portes ouvertes de la MAM Baby Jungle Samedi 10 octobre, 14h00 MAM Baby Jungle Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

La MAM Baby Jungle ouvre ses portes à Valcourt le samedi 10 octobre 2026, de 14 h à 17 h.

Ce temps de découverte permettra de visiter les locaux, de rencontrer l’équipe et d’échanger autour de l’accueil et du bien-être des enfants.

Un petit goûter sera également proposé au cours de l’après-midi.

MAM Baby Jungle 37 avenue du Piémont, 52100 Valcourt Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est

Découvrez la MAM Baby Jungle à Valcourt, rencontrez son équipe, visitez les locaux et échangez autour de l’accueil et du bien-être des enfants.