Rosières-près-Troyes

Conférence After Tech Cybersécurité & IA

Hall de la Technopole de l’Aube en Champagne Rosières-près-Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Au programme



> Comprendre les enjeux actuels de la cybersécurité à l’ère de l’IA

> Démystifier les menaces concrètes qui touchent entreprises et organisations

> Identifier les bonnes pratiques à adopter dès aujourd’hui



Après la conférence moment convivial pour échanger avec les intervenantes et les participants.



Organisé par Perspectives Numériques à la Technopole de l’Aube en Champagne. .

Hall de la Technopole de l’Aube en Champagne Rosières-près-Troyes 10430 Aube Grand Est

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English :

L’événement Conférence After Tech Cybersécurité & IA Rosières-près-Troyes a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne