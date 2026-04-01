Conférence After Tech Cybersécurité & IA Rosières-près-Troyes
Conférence After Tech Cybersécurité & IA Rosières-près-Troyes jeudi 9 avril 2026.
Rosières-près-Troyes
Conférence After Tech Cybersécurité & IA
Hall de la Technopole de l’Aube en Champagne Rosières-près-Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 18:30:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Au programme
> Comprendre les enjeux actuels de la cybersécurité à l’ère de l’IA
> Démystifier les menaces concrètes qui touchent entreprises et organisations
> Identifier les bonnes pratiques à adopter dès aujourd’hui
Après la conférence moment convivial pour échanger avec les intervenantes et les participants.
Organisé par Perspectives Numériques à la Technopole de l’Aube en Champagne. .
Hall de la Technopole de l’Aube en Champagne Rosières-près-Troyes 10430 Aube Grand Est
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English :
L’événement Conférence After Tech Cybersécurité & IA Rosières-près-Troyes a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne