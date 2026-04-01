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Conférence After Tech Cybersécurité & IA Rosières-près-Troyes

Conférence After Tech Cybersécurité & IA Rosières-près-Troyes

Conférence After Tech Cybersécurité & IA Rosières-près-Troyes jeudi 9 avril 2026.

Adresse : Hall de la Technopole de l’Aube en Champagne

Ville : 10430 Rosières-près-Troyes

Département : Aube

Début : 2026-04-09T18:30:00

Fin : 2026-04-09T

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Rosières-près-Troyes

Conférence After Tech Cybersécurité & IA

Hall de la Technopole de l’Aube en Champagne Rosières-près-Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 18:30:00
fin : 2026-04-09

Date(s) :
2026-04-09

Au programme

> Comprendre les enjeux actuels de la cybersécurité à l’ère de l’IA
> Démystifier les menaces concrètes qui touchent entreprises et organisations
> Identifier les bonnes pratiques à adopter dès aujourd’hui

Après la conférence moment convivial pour échanger avec les intervenantes et les participants.

Organisé par Perspectives Numériques à la Technopole de l’Aube en Champagne.   .

Hall de la Technopole de l’Aube en Champagne Rosières-près-Troyes 10430 Aube Grand Est  

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English :

L’événement Conférence After Tech Cybersécurité & IA Rosières-près-Troyes a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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