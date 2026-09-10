Informations pratiques

Conférence : « Aimer, c’est se souvenir » 19 et 20 septembre « Phiros » Artelier Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

« Aimer, c’est se souvenir » relie intimement l’amour au patrimoine photographique. La photographie conserve ce qui, autrement, pourrait disparaître : des visages, des lieux, des gestes et des instants qui composent une mémoire personnelle ou collective.

Le patrimoine prolonge ce souvenir en le rendant transmissible. Aimer ne consiste pas seulement à éprouver une émotion, mais aussi à préserver ce qui mérite de l’être.

Le patrimoine photographique nous rappelle enfin que la mémoire ne dépend pas du nombre d’images conservées, mais de leur capacité à faire ressurgir le passé. Une accumulation d’images ne construit pas nécessairement une mémoire : elle peut aussi disperser l’émotion.

« Phiros » Artelier 6 rue Jean de La Fontaine, 81200 Aussillon Aussillon 81200 Tarn Occitanie +33952462126 http://photographie.phiros.com/ https://meet.jit.si/Aimersesouvenir

« Aimer, c’est se souvenir » relie intimement l’amour au patrimoine photographique. La photographie conserve ce qui, autrement, pourrait disparaître : des visages, des lieux, des gestes et des qui ou…

©Philippe Rossignol ©Phiros Φίρος