Conférence : Albert Dubout, sa vie, son oeuvre, Le Nautilus, Palavas-les-Flots
vendredi 18 septembre 2026 · Le Nautilus · Palavas-les-Flots
Informations pratiques
Conférence : Albert Dubout, sa vie, son oeuvre Vendredi 18 septembre, 18h00 Le Nautilus Hérault
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
À travers des images et des témoignages de personnalités, plongez dans l’univers foisonnant du célèbre dessinateur du XXᵉ siècle, raconté par son petit-fils, Didier Dubout.
Le Nautilus 16 Boulevard Marechal Joffre, 34250 Palavas-les-Flots, France Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie 0467278668 https://palavaslesflots.com/vivante/culture/cinema Projection de films récents, adultes et enfants à des tarifs abordables.
Le cinéma « Le Nautilus », proche de l’Hôtel de Ville, est climatisé, accessible, pourvu de plus de 200 places et équipé de la 3D.
À travers des images et des témoignages de personnalités, découvrez l’univers foisonnant du célèbre dessinateur du XXᵉ siècle, raconté par son petit-fils Didier Dubout.
©Dubout indivision
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