Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence |­ Aliénor d’Aquitaine Musée Dordonha Bergerac

Conférence |­ Aliénor d’Aquitaine Musée Dordonha Bergerac

Conférence |­ Aliénor d’Aquitaine Musée Dordonha Bergerac jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Musée Dordonha

Adresse : 1 Rue de la Mission

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Bergerac

Conférence |­ Aliénor d’Aquitaine

Musée Dordonha 1 Rue de la Mission Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:00:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

En spécialiste du duché d’Aquitaine au Moyen Âge, l’historienne Marie Fauré présentera Aliénor comme duchesse et femme du XIIe siècle.
Que sait-on réellement d’Aliénor d’Aquitaine, cette femme à la longévité exceptionnelle, ayant vécu à une époque charnière tant d’un point de vue politique que social pour l’Occident médiéval ? Est-elle vraiment celle que l’on imagine ? Marie Fauré répondra à ces interrogations.   .

Musée Dordonha 1 Rue de la Mission Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence |­ Aliénor d’Aquitaine

L’événement Conférence |­ Aliénor d’Aquitaine Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Bergerac (Dordogne)