Conférence | Aliénor d’Aquitaine Musée Dordonha Bergerac
Conférence | Aliénor d’Aquitaine Musée Dordonha Bergerac jeudi 30 avril 2026.
Bergerac
Conférence | Aliénor d’Aquitaine
Musée Dordonha 1 Rue de la Mission Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
En spécialiste du duché d’Aquitaine au Moyen Âge, l’historienne Marie Fauré présentera Aliénor comme duchesse et femme du XIIe siècle.
Que sait-on réellement d’Aliénor d’Aquitaine, cette femme à la longévité exceptionnelle, ayant vécu à une époque charnière tant d’un point de vue politique que social pour l’Occident médiéval ? Est-elle vraiment celle que l’on imagine ? Marie Fauré répondra à ces interrogations. .
Musée Dordonha 1 Rue de la Mission Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13
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English : Conférence | Aliénor d’Aquitaine
L’événement Conférence | Aliénor d’Aquitaine Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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