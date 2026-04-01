Bergerac

Conférence |­ Aliénor d’Aquitaine

Musée Dordonha 1 Rue de la Mission Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

En spécialiste du duché d’Aquitaine au Moyen Âge, l’historienne Marie Fauré présentera Aliénor comme duchesse et femme du XIIe siècle.

Que sait-on réellement d’Aliénor d’Aquitaine, cette femme à la longévité exceptionnelle, ayant vécu à une époque charnière tant d’un point de vue politique que social pour l’Occident médiéval ? Est-elle vraiment celle que l’on imagine ? Marie Fauré répondra à ces interrogations. .

Musée Dordonha 1 Rue de la Mission Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13

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English : Conférence |­ Aliénor d’Aquitaine

L’événement Conférence |­ Aliénor d’Aquitaine Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides