Conférence | Santé Les jardins d’arcadie Bergerac

Bergerac

Conférence | Santé

Les jardins d’arcadie 22 Rue du Pont Saint-Jean Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 14:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

La résidence de Jardins d’Arcadie de Bergerac est heureuse de vous accueillir pour une conférence santé sur les accidents vasculaires cérébraux avec l’association AVC 24.

Sur réservation. .

Les jardins d’arcadie 22 Rue du Pont Saint-Jean Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 36 80 bergerac@jardins-arcadie.fr

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English : Conférence | Santé

L’événement Conférence | Santé Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides