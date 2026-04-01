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Conférence | Santé Les jardins d’arcadie Bergerac

Conférence | Santé Les jardins d’arcadie Bergerac

Conférence | Santé Les jardins d’arcadie Bergerac jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Les jardins d'arcadie

Adresse : 22 Rue du Pont Saint-Jean

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Bergerac

Conférence | Santé

Les jardins d’arcadie 22 Rue du Pont Saint-Jean Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 14:30:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

La résidence de Jardins d’Arcadie de Bergerac est heureuse de vous accueillir pour une conférence santé sur les accidents vasculaires cérébraux avec l’association AVC 24.

Sur réservation.   .

Les jardins d’arcadie 22 Rue du Pont Saint-Jean Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 36 80  bergerac@jardins-arcadie.fr

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English : Conférence | Santé

L’événement Conférence | Santé Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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