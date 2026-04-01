Conférence | Santé Les jardins d’arcadie Bergerac
Conférence | Santé Les jardins d’arcadie Bergerac jeudi 30 avril 2026.
Bergerac
Conférence | Santé
Les jardins d’arcadie 22 Rue du Pont Saint-Jean Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 14:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
La résidence de Jardins d’Arcadie de Bergerac est heureuse de vous accueillir pour une conférence santé sur les accidents vasculaires cérébraux avec l’association AVC 24.
Sur réservation. .
Les jardins d’arcadie 22 Rue du Pont Saint-Jean Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 36 80 bergerac@jardins-arcadie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence | Santé
L’événement Conférence | Santé Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Atelier cocktail | IGP Périgord Liberté & Créativité Quai Cyrano Bergerac 30 avril 2026
- Afterwork danses latines Rocksane Bergerac 30 avril 2026
- Conférence | Aliénor d’Aquitaine Musée Dordonha Bergerac 30 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Ensemble pour notre Planète, Bergerac 1 mai 2026
- Vélo-route du vieux port de Bergerac Parc de Pombonne Bergerac Dordogne 1 mai 2026