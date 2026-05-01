Conférence Alimentations en Ille-et-Vilaine de la Renaissance au milieu du XXème siècle Vitré
Conférence Alimentations en Ille-et-Vilaine de la Renaissance au milieu du XXème siècle Vitré mardi 19 mai 2026.
Vitré
Conférence Alimentations en Ille-et-Vilaine de la Renaissance au milieu du XXème siècle
27 Rue des Eaux Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-19 21:30:00
Date(s) :
2026-05-19
Conférence Alimentations en Ille-et-Vilaine de la Renaissance au milieu du XXème siècle le mardi 19 mai de 20h à 21h30 au service des archives de Vitré.
Hubert Delorme présentera l’évolution des pratiques alimentaires sur plusieurs décennies. Son propos sera illustré de documents d’archives inédits issus des fonds d’archives publiques et privés du territoire de Vitré communauté et du département d’Ille-et-Vilaine.
Tout public.
Sur inscription au centre des archives au 02 99 74 40 88 ou par mail à achives@vitrecommunaute.org .
27 Rue des Eaux Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 40 88
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English :
L’événement Conférence Alimentations en Ille-et-Vilaine de la Renaissance au milieu du XXème siècle Vitré a été mis à jour le 2026-04-24 par OT VITRE
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