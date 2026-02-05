Madame de Sévigné dans les collections du musée

Place du Château Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28 16:30:00

Date(s) :

2026-06-28 2026-10-04

En écho à l’ouverture de la nouvelle salle du château des barons dédiée à Madame de Sévigné, découvrez les objets évoquant l’histoire et l’oeuvre de la marquise au sein des collections du musée. Une visite originale qui sera l’occasion de s’initier au quotidien et aux astuces des personnels oeuvrant au montage des expositions.

Durée 1h30, tout public

Rendez-vous à l’accueil du château de Vitré (20 personnes max)

Gratuit, sur réservation au service patrimoine et musées 02 99 75 04 54 ou par mail à musees@mairie-vitre.fr .

Place du Château Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 04 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Madame de Sévigné dans les collections du musée Vitré a été mis à jour le 2026-02-05 par OT VITRE