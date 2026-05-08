Stage clown ados Vitré
Stage clown ados Vitré lundi 6 juillet 2026.
Vitré
Stage clown ados
27 Rue Notre-Dame Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Stage clown ados
Une semaine de rires, de partages et d’amitiés autour du théâtre et du clown.
Qu’est-ce qu’un stage de clown ?
Avec le support de jeux du théâtre le participant est amené à développer sa capacité à oser et découvrir ses capacités insoupçonnées. Toutes les impros sont dirigées et donnent à chacun sa propre créativité . On joue avec le corps. On prends conscience des émotions, sachant les repérer, mais chacun garde son jardin secret . L’espace, la voix, le mouvement sont expérimentés dans le respect de chacun et le bonheur du partage. Un stage inoubliable qui suscitera une envie de continuer cette discipline. Un stage qui amène la confiance en soi.
Un spectacle sera présenté à l’issue de ce travail.
Une présentation au public est prévue à l’issue de ce travail.
Renseignements et inscriptions 0622268318
Inscriptions sur HelloAsso .
27 Rue Notre-Dame Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 22 26 83 18
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English :
L’événement Stage clown ados Vitré a été mis à jour le 2026-05-08 par OT VITRE
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