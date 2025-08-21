Conférence Altaïr Terre-Neuve Cinéma le Fauteuil Rouge Bressuire

Conférence Altaïr Terre-Neuve

Cinéma le Fauteuil Rouge 7 espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Projection du film Terre-Neuve, présenté sur scène par le réalisateur. .

Cinéma le Fauteuil Rouge 7 espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 21 89 info@lefauteuilrouge.fr

English : Conférence Altaïr Terre-Neuve

German : Conférence Altaïr Terre-Neuve

Italiano :

Espanol : Conférence Altaïr Terre-Neuve

L’événement Conférence Altaïr Terre-Neuve Bressuire a été mis à jour le 2025-08-19 par OT Bocage Bressuirais