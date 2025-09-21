Conférence Alzheimer : est-ce une maladie ? MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

Conférence Alzheimer : est-ce une maladie ? MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé jeudi 30 avril 2026.

Conférence Alzheimer : est-ce une maladie ? MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Jeudi 30 avril 2026, 15h00 Ille-et-Vilaine

4 € / 2 €

HISTOIRE DE SAVOIR par Professeur SOMME, Professeur de Gériatrie à l’UF de Médecine de l’Université de Rennes et consultant au centre mémoire de ressources et de recherche du CHU de Rennes

Quelle est l’histoire de la « définition de la maladie d’Alzheimer » et pourquoi cette histoire a-t-elle suivi ce chemin ? Est-ce que tout cela ne pourrait pas expliquer qu’il puisse y avoir beaucoup de différences entre les attentes des supposés nouveaux médicaments et la possibilité concrète de les administrer ? Voilà les questions qui seront abordées par le Professeur SOMME.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-30T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-30T16:30:00.000+02:00

1

https://mjcpace.com/agenda/alzheimer-est-ce-une-maladie/

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine