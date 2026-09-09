Conférence archéologique à Bertincourt, Maison du Canal de Bertincourt, Bertincourt

Informations pratiques

Conférence archéologique à Bertincourt Samedi 19 septembre, 17h00 Maison du Canal de Bertincourt Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

En 2024, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a mené une fouille préventive à Ruyaulcourt, dans le cadre des aménagements du Canal Seine-Nord Europe. Celle-ci a permis de révéler un site archéologique d’une grande richesse. Du Second âge du Fer, dès 400 avant notre ère, jusqu’au Bas-Empire au IVe siècle, plusieurs siècles d’histoire se dévoilent à travers des vestiges d’habitats, des espaces funéraires et même les traces d’une activité métallurgique particulièrement intéressante, datée des Ier-IIIe siècles.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Frédéric Simon, responsable de recherches archéologiques à l’Inrap, et son équipe reviendront sur les découvertes de ce site remarquable.

Maison du Canal de Bertincourt 23 rue d’Hermies Bertincourt Bertincourt 62124 Pas-de-Calais Hauts-de-France

En 2024, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a mené une fouille préventive à Ruyaulcourt, dans le cadre des aménagements du Canal Seine-Nord Europe. Celle-ci a permis…

© Estelle Bultez, Inrap