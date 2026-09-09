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Conférence archéologique à Bertincourt, Maison du Canal de Bertincourt, Bertincourt

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Canal de Bertincourt · Bertincourt

Conférence archéologique à Bertincourt, Maison du Canal de Bertincourt, Bertincourt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison du Canal de Bertincourt
Adresse
23 rue d'Hermies Bertincourt
Ville
62124 Bertincourt
Département
Pas-de-Calais

Conférence archéologique à Bertincourt Samedi 19 septembre, 17h00 Maison du Canal de Bertincourt Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

En 2024, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a mené une fouille préventive à Ruyaulcourt, dans le cadre des aménagements du Canal Seine-Nord Europe. Celle-ci a permis de révéler un site archéologique d’une grande richesse. Du Second âge du Fer, dès 400 avant notre ère, jusqu’au Bas-Empire au IVe siècle, plusieurs siècles d’histoire se dévoilent à travers des vestiges d’habitats, des espaces funéraires et même les traces d’une activité métallurgique particulièrement intéressante, datée des Ier-IIIe siècles.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Frédéric Simon, responsable de recherches archéologiques à l’Inrap, et son équipe reviendront sur les découvertes de ce site remarquable.

Maison du Canal de Bertincourt 23 rue d’Hermies Bertincourt Bertincourt 62124 Pas-de-Calais Hauts-de-France
En 2024, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a mené une fouille préventive à Ruyaulcourt, dans le cadre des aménagements du Canal Seine-Nord Europe. Celle-ci a permis…

© Estelle Bultez, Inrap