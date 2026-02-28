Conférence atelier Naturo les émonctoires en lien avec les plantes dépuratives du printemps Maisons Familiales et Rurales Blye

Conférence atelier Naturo les émonctoires en lien avec les plantes dépuratives du printemps

Maisons Familiales et Rurales Impasse des Vernes Blye Jura

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:30:00

fin : 2026-04-24 21:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Une soirée exceptionnelle avec un atelier pratique sur les émonctoires

-Quel est leur rôle dans notre santé globale ?

-Comprendre leurs signes , repérer leur éventuel déséquilibre

– les soutenir et les aider à se rééquilibrer outils de naturopathie .

Curieuse de l’humain de la santé globale je suis naturopathe depuis une quinzaine d’années et je suis toujours autant émerveillée par la beauté du vivant et la puissance d’auto guérison que notre corps déploie à chaque instant afin de rester en équilibre …

Le corps a son langage comprenons le, soutenons le afin qu’il soit notre meilleur allié .

Valérie

Tarif libre à partir de 15€: règlement sur place. Sur réservation. .

Maisons Familiales et Rurales Impasse des Vernes Blye 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 10 96 69 contact@corpsetplantes.fr

