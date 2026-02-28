Stage plantes dépuratives du printemps et émonctoires Maisons Familiales et Rurales Blye

Stage plantes dépuratives du printemps et émonctoires

Maisons Familiales et Rurales Impasse des Vernes Blye Jura

Tarif : 260 – 260 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 17:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Bienvenu.e curieuses et curieux de nature et amoureux de la Nature ;-)

Plongez au cœur de la nature jurassienne pour un stage unique dédié aux plantes médicinales dépuratives du printemps !

Nous vous invitons à découvrir, reconnaître, cueillir et préparer des plantes sauvages dans un cadre exceptionnel au bord du lac de Chalain, à proximité des cascades du Hérisson, au cœur du pays des lacs, dans le Jura.

Au programme

– Exploration botanique et cueillette en pleine nature

– Préparations naturelles à base de plantes dépuratives

– Atelier sur les émonctoires, ces organes essentiels à la détoxification du corps.

Le stage se déroulera au bord du lac de Chalain, dans un lieu magnifique de nature.

HEBERGEMENT inclus, en chambre individuelle avec salle de bain privative et vue sur le lac — un cadre propice au ressourcement et à l’écoute intérieure.

Possibilité chambre double.

Domaine de 9ha de nature préservée, au bord du lac.

REPAS partagés chacun apporte un peu, et la table se fait festive et simple à la fois (modalités pratiques données avant le stage via groupe whatsapp dédié)

.

DATES: Du vendredi 24 soirée au dimanche 26 avril 2026

Lac de Chalain (Jura). Arrivée à partir de 17h le vendredi. On se quittera le dimanche au plus tard à 17H.

Sur réservation. Tarif à partir de 260€ .

Maisons Familiales et Rurales Impasse des Vernes Blye 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 10 96 69 contact@corpsetplantes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage plantes dépuratives du printemps et émonctoires

L’événement Stage plantes dépuratives du printemps et émonctoires Blye a été mis à jour le 2026-02-28 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE