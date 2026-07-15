Informations pratiques

Louviers

Conférence Attention trésors ! Journées européennes du patrimoine

Le Moulin, Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Louviers Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Présentation de manuscrits du XVe siècle appartenant à la prestigieuse bibliothèque des Rois aragonais de Naples et conservés à la médiathèque de Louviers. L’équipe de la médiathèque a le très grand plaisir d’accueillir Gennaro Toscano, conservateur général, conseiller scientifique pour le musée, la recherche et la valorisation, direction des collections, Bibliothèque nationale de France, et professeur d’histoire des collections et des musées à l’Ecole nationale des chartes. Il vous racontera leur histoire, des rois aragonais au cardinal Georges d’Amboise, de Naples au château de Gaillon puis à la Chartreuse de Bourbon-les-Gaillon et vous montrera leur facture exceptionnelle. Attention trésors ! .

Le Moulin, Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Louviers 27400 Eure Normandie +33 2 32 09 58 80

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English : Conférence Attention trésors ! Journées européennes du patrimoine

L’événement Conférence Attention trésors ! Journées européennes du patrimoine Louviers a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Eure