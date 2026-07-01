Conférence : attention trésors !, Le Moulin, Louviers

Informations pratiques

Conférence : attention trésors ! Samedi 19 septembre, 15h00 Le Moulin Eure

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Quatre manuscrits de la Renaissance italienne par Gennaro Toscano

Présentation de manuscrits du XVe siècle appartenant à la prestigieuse bibliothèque des Rois aragonais de Naples et conservés à la médiathèque de Louviers.

Nous avons le très grand plaisir d’accueillir Gennaro Toscano, conservateur général, conseiller scientifique pour le musée, la recherche et la valorisation, direction des collections, Bibliothèque nationale de France, et professeur d’histoire des collections et des musées à l’Ecole nationale des chartes. Il vous racontera leur histoire, des rois aragonais au cardinal Georges d’Amboise, de Naples au château de Gaillon puis à la Chartreuse de Bourbon-les-Gaillon et vous montrera leur facture exceptionnelle. Attention trésors !

Le Moulin Rue des anciens combattants, 27400 Louviers Louviers 27400 Eure Normandie 02 32 09 58 80 https://portail-mediatheque.ville-louviers.fr La Médiathèque Boris Vian est un établissement de lecture publique qui offre plus de 84 000 documents multimédia en prêt et possède un fonds ancien issu des confiscations révolutionnaires dont 4 manuscrits appartenant à la prestigieuse bibliothèque des rois aragonais de Naples ; le 4ème ayant été restitué en 2025 après un passage entre les mains de différents possesseurs privés. Parking à proximité, accès en Bus (Nomad ou Semo) et en Train. Accès PMR

Quatre manuscrits de la Renaissance italienne par Gennaro Toscano

Catalogus Questionum Beati Thomae de Aquino, XVe siècle -MS A8 BM Louviers(c)louiset