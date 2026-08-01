Conférence au musée de la résistance Musée de la Résistance Joseph Lhomenède (Association) Frugières-le-Pin
samedi 15 août 2026 · Musée de la Résistance Joseph Lhomenède (Association) · Frugières-le-Pin
Informations pratiques
Frugières-le-Pin
Conférence au musée de la résistance
Musée de la Résistance Joseph Lhomenède (Association) La Gare Frugières-le-Pin Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Conférence Le combat de Bard
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Musée de la Résistance Joseph Lhomenède (Association) La Gare Frugières-le-Pin 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 42 15
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English :
Conference: Bard’s Battle
L’événement Conférence au musée de la résistance Frugières-le-Pin a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne