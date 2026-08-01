Conférence au musée de la résistance Musée de la Résistance Joseph Lhomenède (Association) Frugières-le-Pin

samedi 15 août 2026 · Musée de la Résistance Joseph Lhomenède (Association) · Frugières-le-Pin

Informations pratiques

Frugières-le-Pin

Conférence au musée de la résistance

Musée de la Résistance Joseph Lhomenède (Association) La Gare Frugières-le-Pin Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Conférence Le combat de Bard

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Musée de la Résistance Joseph Lhomenède (Association) La Gare Frugières-le-Pin 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 42 15

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English :

Conference: Bard’s Battle

L’événement Conférence au musée de la résistance Frugières-le-Pin a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne