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AGENDA · Thevet-Saint-Julien

Conférence autour de la Savane et autour de George Sand et Nadar Thevet-Saint-Julien

dimanche 9 août 2026 · Thevet-Saint-Julien

Conférence autour de la Savane et autour de George Sand et Nadar Thevet-Saint-Julien

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Musée des Racines
Ville
36400 Thevet-Saint-Julien
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Thevet-Saint-Julien

Conférence autour de la Savane et autour de George Sand et Nadar

Musée des Racines Thevet-Saint-Julien Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Le Musée des Racines propose une conférence pour ses visiteurs.
Conférence animée par Bernardette Hardy autour de la savane suivie par une conférence autour de George Sand et Nadar.   .

Musée des Racines Thevet-Saint-Julien 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 30 05 91 

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English :

The Museum of Roots is hosting a lecture for its visitors.

L’événement Conférence autour de la Savane et autour de George Sand et Nadar Thevet-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Pays de George Sand

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