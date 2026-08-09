Informations pratiques

Thevet-Saint-Julien

Conférence autour de la Savane et autour de George Sand et Nadar

Musée des Racines Thevet-Saint-Julien Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 14:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le Musée des Racines propose une conférence pour ses visiteurs.

Conférence animée par Bernardette Hardy autour de la savane suivie par une conférence autour de George Sand et Nadar. .

Musée des Racines Thevet-Saint-Julien 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 30 05 91

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English :

The Museum of Roots is hosting a lecture for its visitors.

L’événement Conférence autour de la Savane et autour de George Sand et Nadar Thevet-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Pays de George Sand