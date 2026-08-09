Conférence autour de la Savane et autour de George Sand et Nadar Thevet-Saint-Julien
dimanche 9 août 2026 · Thevet-Saint-Julien
Informations pratiques
Thevet-Saint-Julien
Conférence autour de la Savane et autour de George Sand et Nadar
Musée des Racines Thevet-Saint-Julien Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le Musée des Racines propose une conférence pour ses visiteurs.
Conférence animée par Bernardette Hardy autour de la savane suivie par une conférence autour de George Sand et Nadar. .
Musée des Racines Thevet-Saint-Julien 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 30 05 91
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English :
The Museum of Roots is hosting a lecture for its visitors.
L’événement Conférence autour de la Savane et autour de George Sand et Nadar Thevet-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Pays de George Sand