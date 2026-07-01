Conférence autour de l’exposition « Kosine et camarades », Musée-mine départemental, Cagnac-les-Mines

Informations pratiques

Conférence autour de l’exposition « Kosine et camarades » Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée-mine départemental Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Conférence de Stéfania Meazza autour des œuvres beaux-arts liées à l’univers minier et, plus largement, au contexte de l’art en France.

À travers cette rencontre, découvrez comment le monde de la mine, ses paysages, ses gestes et ses figures humaines ont inspiré les artistes et nourri l’histoire de l’art.

Musée-mine départemental 20 Avenue Saint Sernin, 81130 Cagnac-les-Mines, France Cagnac-les-Mines 81130 Tarn Occitanie 0563539170 https://musees.tarn.fr/nos-musees/musee-mine-departemental Ce puits de mine, foncé par la Société des Mines d’Albi en 1892 à une profondeur de 202 m, est mis en service en 1896, arrêté en 1905, ainsi que le puits n° 1, lors de la mise en service du puits n° 3. Il ne sert plus ensuite que de puits d’aération, mais à partir de 1979 jusqu’en 1985, également de puits de secours. L’ensemble comprend le puits n° 2 avec son chevalement en poutrelles à treillis couvert d’origine, et le bâtiment de la salle des machines qui abrite une machine d’extraction Fournier Mouillon, la cheminée, témoignage de l’époque de la vapeur, et un ventilateur aspirant Rateau associé à la cheminée d’évacuation en brique carrée. A côté subsistent des bâtiments du puits n° 1, avec également un ventilateur aspirant et sa cheminée, le bâtiment du pont bascule et le réservoir d’eau. Inauguré en 1992, le Musée-Mine possède, outre un lieu d’exposition dans un bâtiment neuf, une galerie de mine réalisée par d’anciens mineurs évoquant l’évolution des techniques d’exploitation du charbon. Ce musée, en cours de réaménagement, est intégré dans le grand projet de reconversion de l’ancienne mine à ciel ouvert « Cap’Découverte », premier pôle européen de multi-loisirs où le musée sera l’axe fort du « pôle mémoire » consacré à la genèse du charbon fossile et à l’exploitation des mines du Carmausin.

Conférence de Stéfania Meazza sur les œuvres beaux-arts liées à l’univers minier et plus généralement sur le contexte de l’art en France.

©Département du Tarn