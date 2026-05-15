Montgaillard-en-Albret

Conférence autour du château de Montgaillard

Montgaillard-en-Albret Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 17:00:00

fin : 2026-09-05 23:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Une soirée exceptionnelle au château de Montgaillard le 5 septembre 2026.

Le temps d’une soirée, le château de Montgaillard ouvre ses portes pour un rendez-vous mêlant patrimoine, histoire et art de vivre gascon.

Au programme visite complète du site, conférences autour de l’histoire et de l’architecture du château avec des intervenants reconnus, apéritif convivial puis dîner sur réservation dans un cadre unique.

Les intervenants présents sont M. Pierre Simon, secrétaire général de l’Académie des Sciences; lettres et arts d’Agen

M. Stéphane Thouin, architecte en chef des monuments historiques

M. Alain Paraillous, écrivain régionaliste.

La soirée se clôturera par un feu d’artifice tiré sur le château. .

Montgaillard-en-Albret 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 94 85 38 montgaillard.maire@icloud.com

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English : Conférence autour du château de Montgaillard

L’événement Conférence autour du château de Montgaillard Montgaillard-en-Albret a été mis à jour le 2026-05-15 par OT de l’Albret