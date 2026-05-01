Conférence Aux origines de la Terre depuis sa formation à l’arrivée d’Homo Sapiens Musée Urgonia Orgon

Orgon

Conférence Aux origines de la Terre depuis sa formation à l’arrivée d’Homo Sapiens

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 18h30. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Conférence Aux origines de la Terre depuis sa formation à l’arrivée d’Homo Sapiens par Quentin Pillot, paléoclimatologue, pour les adultes à la Médiathèque organisée par le Musée Urgonia et la Médiathèque Edmond Rostand.

Conférence Aux origines de la Terre depuis sa formation à l’arrivée d’Homo Sapiens par Quentin Pillot, paléoclimatologue, pour les adultes à la Médiathèque organisée par le Musée Urgonia et la Médiathèque Edmond Rostand.



Embarquez pour un voyage à travers le temps ! Depuis la naissance du système solaire jusqu’à l’apparition de nos ancêtres, cette conférence vous invite à découvrir la belle histoire de notre planète. Nous plongerons dans les premiers instants de la Terre avant de comprendre comment elle est devenue habitable.



Son atmosphère, ses océans et son champ magnétique ont-ils façonné les conditions propices à la vie ? Comment la dérive des continents ou les cycles du climat ont sculpté les paysages que nous connaissons aujourd’hui ?



Une conférence pédagogique et accessible, pour mieux comprendre d’où nous venons… et peut-être, où nous allons.



Quentin Pillot est docteur en paleoclimatologie et vulgarisateur scientifique, co-fondateur des Ingérables , un studio de création d’outils ludo-pédagogiques.



Entrée libre. Inscriptions conseillées auprès de la Médiathèque au 04 90 73 30 51. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

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English :

Conference The origins of the Earth from its formation to the arrival of Homo Sapiens by Quentin Pillot, paleoclimatologist, for adults at the Médiathèque, organized by the Musée Urgonia and the Médiathèque Edmond Rostand.

L’événement Conférence Aux origines de la Terre depuis sa formation à l’arrivée d’Homo Sapiens Orgon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence