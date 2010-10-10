Soirée dansante Espace Culturel Renaissance Orgon
Soirée dansante Espace Culturel Renaissance Orgon vendredi 29 mai 2026.
Orgon
Soirée dansante
Vendredi 29 mai 2026 à partir de 20h. Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Soirée dansante avec démonstrations organisée par l’association Foyer Rural. Entrée 10 €.
Soirée dansante avec démonstrations à l’Espace Renaissance organisée par l’association Foyer Rural. Entrée 10 €. .
Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 00 01
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English :
Evening dance with demonstrations organized by the Foyer Rural association. Admission 10 ?.
L’événement Soirée dansante Orgon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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