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Soirée dansante Espace Culturel Renaissance Orgon

Soirée dansante Espace Culturel Renaissance Orgon vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Espace Culturel Renaissance

Adresse : Chemin du Stade

Ville : 13660 Orgon

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 10

Orgon

Soirée dansante

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 20h. Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Soirée dansante avec démonstrations organisée par l’association Foyer Rural. Entrée 10 €.
Soirée dansante avec démonstrations à l’Espace Renaissance organisée par l’association Foyer Rural. Entrée 10 €.   .

Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 00 01 

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English :

Evening dance with demonstrations organized by the Foyer Rural association. Admission 10 ?.

L’événement Soirée dansante Orgon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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