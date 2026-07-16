Conférence avec Christophe Degueurce et François Vallet, co-acteur de « Soigner les animaux, Histoire de la médecine vétérinaire en France », École nationale vétérinaire d’Alfort, Maisons-Alfort

Informations pratiques

Conférence avec Christophe Degueurce et François Vallet, co-acteur de « Soigner les animaux, Histoire de la médecine vétérinaire en France » Samedi 19 septembre, 15h00 École nationale vétérinaire d’Alfort Val-de-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Conférence : « L’histoire de la médecine vétérinaire »

Par Christophe Degueurce, ancien directeur de l’École nationale vétérinaire d’Alfort – de 2017 à 2026, professeur d’anatomie animale et conservateur du musée Fragonard et François Vallet, diplomé en 1971 de l’École nationale vétérinaire de Lyon, puis praticien de 1973 à 2012 et docteur en histoire.

co-auteur de « Soigner les animaux, Histoire de la médecine vétérinaire en France ».

École nationale vétérinaire d’Alfort 7 avenue du Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort Maisons-Alfort 94700 Val-de-Marne Île-de-France 01 43 96 71 00 http://www.vet-alfort.fr [{« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/Kf3Qxk »}] L’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort est un établissement public et administratif d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Elle entretient des liens forts avec l’Université Paris-Est, l’Anses, l’INRA, l’INSERM.

L’école s’est implantée dès 1766 dans le petit hameau d’Alfort, à deux lieues de Paris. Au cours de ses deux siècles et demi d’existence, elle s’est développée sur les 11 hectares qui formaient son site d’origine et est maintenant au coeur de la ville de Maisons-Alfort (Val-de-Marne).

De nouvelles thématiques l’ont amené à implanter, à distance de son site principal, en concertation avec les Régions d’accueil, deux centres thématiques consacrés au grands herbivores. Gratuit, contrôle vigipirate

Conférence : « L’histoire de la médecine vétérinaire »

© École nationale vétérinaire d’Alfort