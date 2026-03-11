Conférence avec Marie-Gersande Raoult Auditorium Clancier Limoges

Conférence avec Marie-Gersande Raoult

Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Venez participer à la conférence Rachilde une plume féministe ? en présence de Marie-Gersande RAOULT, docteure ès Lettres et professeure certifiée en lettres modernes, et Nelly SANCHEZ, Docteure ès Lettres et enseignante.

Figure majeure de la littérature décadente, Rachilde est aussi à travers son salon et ses chroniques du Mercure de France, une des grandes influenceuses de l’esthétique fin-de-siècle, une femme émancipée mais aussi l’épouse rangée d’Alfred Valette, fondateur du Mercure.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence avec Marie-Gersande Raoult

L’événement Conférence avec Marie-Gersande Raoult Limoges a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Limoges Métropole