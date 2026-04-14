Conférence balade « De la fleur botanique à l’art », Jardin de l’ancienne abbaye Saint-André, Villeneuve-lès-Avignon

Conférence balade « De la fleur botanique à l’art » Dimanche 7 juin, 15h00 Jardin de l’ancienne abbaye Saint-André Gard

Tarif réduit 8 € | gratuit pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Conférence-balade « De la fleur botanique à l’art », avec Véronique Mure, botaniste et ingénieure en agronomie tropicale.

Dans le cadre de l’exposition « Gustave Fayet et ses jardins imaginaires », Véronique Mure détaillera la représentation des fleurs rêvées et fantasmées de Gustave Fayet, suivie d’une balade botanique dans les jardins.

Le tarif inclus :

visite libre des jardins

terrasses panoramiques

parcours historique

salles d’exposition temporaire

Accès à l’Hortus Café

Animations et visites comprises dans le prix d’entrée

Jardin de l’ancienne abbaye Saint-André 58 Montée du Fort, 30400 Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 04 90 25 55 95 http://www.abbayesaintandre.fr Au cœur de l’enceinte du fort Saint-André qui domine la commune, l’abbaye bénédictine et royale de Saint-André ouvre aux visiteurs ses somptueux jardins en terrasses et son palais abbatial. Sur les hauteurs du mont Andaon, ces jardins en balcon offrent une vue panoramique sur le Palais des Papes d’Avignon et se déploient entre les vestiges des églises romanes et les tombeaux du VIe siècle : plantes méditerranéennes, oliviers et pins centenaires. Au pied du palais, un parterre de style toscan du XVIe, orné de bassins, vases et sculptures longe une pergola couverte de glycines et de roses.

Refuge LPO. Jardin lauréat 2021 du Prix de l’art des jardins décerné par la Fondation Signature.

Ouvert du 1er mars au 31 octobre. De Nîmes, A 9 sortie 23, puis N 100 vers Villeneuve-lez-Avignon, rue Montée du Fort. Parking

Conférence-balade « De la fleur botanique à l’art », avec Véronique Mure, botaniste et ingénieure en agronomie tropicale.

©abbaye Saint-André