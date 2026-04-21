Conférence Eglise Saint-Sulpice Banize

Banize

Conférence

Eglise Saint-Sulpice D10 Banize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29 19:30:00

Date(s) :

2026-07-29

À la découverte des peintures murales de l’église de Banize avec Françoise MAISON, historienne de l’art.

En partenariat avec la P.R.T.L de la paroisse Saint-Pardoux de Guéret. .

Eglise Saint-Sulpice D10 Banize 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 61 47 mano.romo@orange.fr

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English : Conférence

L’événement Conférence Banize a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest