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Conférence Eglise Saint-Sulpice Banize

Conférence Eglise Saint-Sulpice Banize

Conférence Eglise Saint-Sulpice Banize mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Eglise Saint-Sulpice

Adresse : D10

Ville : 23120 Banize

Département : Creuse

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Banize

Conférence

Eglise Saint-Sulpice D10 Banize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 19:30:00

Date(s) :
2026-07-29

À la découverte des peintures murales de l’église de Banize avec Françoise MAISON, historienne de l’art.
En partenariat avec la P.R.T.L de la paroisse Saint-Pardoux de Guéret.   .

Eglise Saint-Sulpice D10 Banize 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 61 47  mano.romo@orange.fr

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English : Conférence

L’événement Conférence Banize a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest

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