Conférence Béatrice Kerfa. A quel saint se vouer Eglise St Germain La Ferté-Loupière

Informations pratiques

La Ferté-Loupière

Conférence Béatrice Kerfa.

A quel saint se vouer

Eglise St Germain 9 Place de l’Église La Ferté-Loupière Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 16:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Conférence Béatrice Kerfa À quel saint se vouer ?

Dans nos églises, nos rues sur les maisons, aux croix de chemin, se retrouvent des évocations de saints priés, implorés dans toute la région ou parfois très localement.

Retracer l’histoire de ces cultes c’est se plonger dans l’histoire quotidienne de nos aïeux.

C’est aussi expliquer les prénoms très courants jusqu’avant la 1ere guerre mondiale comme Edme, Vincent, Alpais, Julitte… .

Eglise St Germain 9 Place de l’Église La Ferté-Loupière 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 73 14 24 acanthe89@orange.fr

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English : Conférence Béatrice Kerfa.

A quel saint se vouer

L’événement Conférence Béatrice Kerfa.

A quel saint se vouer La Ferté-Loupière a été mis à jour le 2026-08-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)