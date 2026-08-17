Informations pratiques

Béziers

CONFÉRENCE BÉZIERS LA ROMAINE, HIER ET AUJOURD’HUI

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-16

Remontez le temps à l’époque de Baeterra et découvrez le riche passé romain de Béziers à travers l’archéologie et l’épigraphie.

Fondée par les Grecs de Rhodes avant de devenir gauloise, Béziers a été marquée par la présence de la civilisation romaine durant plusieurs siècles. Colonie de droit romain au sein de la Gaule narbonnaise, la cité se dote d’une parure monumentale qui n’a rien à envier à celle des plus grandes villes de la province. Si les textes ne nous disent presque rien sur son histoire, l’archéologie et l’épigraphie nous permettent de comprendre ce qu’était la vie des Biterrois et le fonctionnement des institutions municipales de Béziers aux Ier et IIe siècles après J.-C. Mais comme dans le reste de l’empire romain, Baeterra décline et ses monuments romains disparaissent presque complétement au fil du temps. Alors que le passé romain de la cité semblait voué à l’oubli, cette partie de son histoire va bientôt être mise à l’honneur grâce au projet de Béziers antique . .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie secretariat.saslb@gmail.com

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English : CONFÉRENCE BÉZIERS LA ROMAINE, HIER ET AUJOURD’HUI

Travel back in time to the era of Baeterra and discover Béziers’ rich Roman history through archaeology and epigraphy.

L’événement CONFÉRENCE BÉZIERS LA ROMAINE, HIER ET AUJOURD’HUI Béziers a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 ADT34