Conférence Bien-être pour les + de 60 ans Salle de la Dioniselle Saint-Denis-du-Maine jeudi 18 juin 2026.

Saint-Denis-du-Maine

Conférence Bien-être pour les + de 60 ans

Salle de la Dioniselle 2 Route de Meslay Saint-Denis-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 14:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

L’axe 2 du Contrat Local de Santé du Pays de Meslay-Grez vise à soutenir les parcours de vie, de santé et d’autonomie des habitants. Dans ce cadre, le bien-vieillir est une préoccupation première pour les différents partenaires, puisqu’il permet de prévenir la prise en charge médicale, en responsabilisant et en autonomisant chacun sur sa santé.

À cet effet, une conférence est proposée à destination des plus de 60 ans. Animée par le Dr Paumard, celle-ci aura pour but de démontrer les bienfaits sur la santé de l’activité physique et, fait moins connu, du maintien du lien social. Il expliquera comment rester actif et entouré permet de prendre soin de sa santé.

Cette conférence, intitulée Les bienfaits de l’activité physique et du lien social sur la santé , est organisée en partenariat avec le Comité Action sociale de l’Agirc-Arrco Pays de la Loire et la commune de Saint-Denis-du-Maine. À l’issue du rendez-vous, un verre de l’amitié sera proposé.

Les participants auront aussi la possibilité de s’inscrire à des séances de marche gratuites et encadrées par un enseignant en activité physique adaptée. Sept rendez-vous sont proposés les lundis en juillet et août. Inscriptions à partir du 19 juin 06 85 28 85 25 (places limitées). .

Salle de la Dioniselle 2 Route de Meslay Saint-Denis-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 85 28 85 25

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English :

L’événement Conférence Bien-être pour les + de 60 ans Saint-Denis-du-Maine a été mis à jour le 2026-06-03 par SUD MAYENNE