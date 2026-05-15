Palavas-les-Flots

CONFÉRENCE C.E.R.M

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-07

fin : 2026-12-07

Date(s) :

2026-12-07

18h Conférence CERM

Nautilus

Infos conferences@le-cerm.fr ou https://le-cerm.fr .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 conferences@le-cerm.fr

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English : CONFÉRENCE C.E.R.M

6 p.m. CERM conference

L’événement CONFÉRENCE C.E.R.M Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34