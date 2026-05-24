Conférence C’était mieux avant? Altkirch
Conférence C’était mieux avant? Altkirch vendredi 5 juin 2026.
Altkirch
Conférence C’était mieux avant?
1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Était ce mieux avant? Le numérique Où en êtes-vous ?
Une conférence sur le thème des générations et de l’usage numérique.
L’idée étant d’interpeller le public autour du fameux C’était mieux avant!
1er étage Accès libre 0 .
1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 63 06 64 69 sundgoviens@gmail.com
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English :
Was it better before? Digital: Where do you stand?
L’événement Conférence C’était mieux avant? Altkirch a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme du Sundgau
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