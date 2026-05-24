Altkirch

Salon Sundgo’Viens 2026 Tout public

1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 09:00:00

fin : 2026-06-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Découverte des métiers escape game, ateliers immersifs, témoignages, démonstrations, …

Et si choisir un métier n’était pas une décision figée, mais un chemin qui se construit au fil du temps?

C’est l’approche proposée par le salon Sundgo’viens! Orientation et emploi.

Ouvert à tous, l’évènement réunira plus de 30 métiers à découvrir à travers des échanges, des démonstrations et des ateliers immersifs.

Une occasion concrète d’explorer les réalités du terrain, au plus près des professionnels.

Originalité de cette édition un escape game inspiré des années 80, qui invite les visiteurs à interroger les exposants pour retracer des parcours de vie.

Une manière ludique d’aborder une question essentielle les choix d’hier déterminent-ils vraiment les trajectoire d’aujourd’hui? 0 .

1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 63 06 64 69 sundgoviens@gmail.com

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English :

Discover our professions: escape game, immersive workshops, testimonials, demonstrations, etc.

L’événement Salon Sundgo’Viens 2026 Tout public Altkirch a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme du Sundgau