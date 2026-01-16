Conférence Chants et musiques d’Auvergne à l’écoute des sources Brioude

Conférence Chants et musiques d’Auvergne à l’écoute des sources

halle aux grains Brioude Haute-Loire

Début : 2026-05-14 14:30:00

fin : 2026-05-14 16:30:00

2026-05-14

Conférence de l’Université pour Tous, animée par Eric DESGRUGILLERS, musicien, responsable des archives sonores à l’Agence Musiques Traditionnelles d’Auvergne.

Ouverte à tous les publics.

halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com

English :

Conference organized by the Université pour Tous, led by Eric DESGRUGILLERS, musician and head of the sound archives at the Agence Musiques Traditionnelles d’Auvergne.

Open to all.

