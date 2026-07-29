AGENDA · Audierne
Conférence Charcot et les expéditions du Pourquoi-Pas ? Audierne
samedi 3 octobre 2026 · Audierne
Informations pratiques
Audierne
Conférence Charcot et les expéditions du Pourquoi-Pas ?
théâtre georges madec Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 22:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Charcot et les expéditions du Pourquoi-Pas ?
par Dominique Le Brun, écrivain de marine.
capacité de la salle 186 places .
théâtre georges madec Audierne 29770 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Conférence Charcot et les expéditions du Pourquoi-Pas ? Audierne a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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