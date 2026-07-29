Informations pratiques

Audierne

Conférence Charcot et les expéditions du Pourquoi-Pas ?

théâtre georges madec Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Charcot et les expéditions du Pourquoi-Pas ?

par Dominique Le Brun, écrivain de marine.

capacité de la salle 186 places .

théâtre georges madec Audierne 29770 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Conférence Charcot et les expéditions du Pourquoi-Pas ? Audierne a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz