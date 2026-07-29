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AGENDA · Audierne

Conférence Charcot et les expéditions du Pourquoi-Pas ? Audierne

samedi 3 octobre 2026 · Audierne

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
théâtre georges madec
Ville
29770 Audierne
Département
Finistère
Tarif

Audierne

Conférence Charcot et les expéditions du Pourquoi-Pas ?

théâtre georges madec Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Charcot et les expéditions du Pourquoi-Pas ?
par Dominique Le Brun, écrivain de marine.
capacité de la salle 186 places   .

théâtre georges madec Audierne 29770 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Conférence Charcot et les expéditions du Pourquoi-Pas ? Audierne a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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