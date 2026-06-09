Projection du film de Bernard Giraudeau Un ami Chilien Théâtre Georges Madec Audierne
Projection du film de Bernard Giraudeau Un ami Chilien Théâtre Georges Madec Audierne mercredi 29 juillet 2026.
Audierne
Projection du film de Bernard Giraudeau Un ami Chilien
Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Gratuit. .
Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English :
L’événement Projection du film de Bernard Giraudeau Un ami Chilien Audierne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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