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Projection du film de Bernard Giraudeau Un ami Chilien Théâtre Georges Madec Audierne

Projection du film de Bernard Giraudeau Un ami Chilien Théâtre Georges Madec Audierne mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Théâtre Georges Madec

Adresse : 1 rue Henri Sergent

Ville : 29770 Audierne

Département : Finistère

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Tarif :

Audierne

Projection du film de Bernard Giraudeau Un ami Chilien

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Gratuit.   .

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13 

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English :

L’événement Projection du film de Bernard Giraudeau Un ami Chilien Audierne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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