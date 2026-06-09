Projection du film de Bernard Giraudeau Un ami Chilien Théâtre Georges Madec Audierne mercredi 29 juillet 2026.

Audierne

Projection du film de Bernard Giraudeau Un ami Chilien

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Gratuit. .

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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L’événement Projection du film de Bernard Giraudeau Un ami Chilien Audierne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz