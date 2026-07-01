Informations pratiques

Audierne

Cours de Pilâtes

6 rue de Kerivoas Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Cours de pilâtes accessibles tous niveaux accompagné par Armelle.

Tous les mardis, du 28 juillet au 18 Aout.

15€ sur réservation auprès de Ty Rando

Matériel fournis si besoin. .

6 rue de Kerivoas Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 83 00 76 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cours de Pilâtes Audierne a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz