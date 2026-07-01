UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Audierne

Cours de Pilâtes Audierne

mardi 28 juillet 2026 · Audierne

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
6 rue de Kerivoas
Ville
29770 Audierne
Département
Finistère
Tarif

Audierne

Cours de Pilâtes

6 rue de Kerivoas Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Cours de pilâtes accessibles tous niveaux accompagné par Armelle.

Tous les mardis, du 28 juillet au 18 Aout.
15€ sur réservation auprès de Ty Rando

Matériel fournis si besoin.   .

6 rue de Kerivoas Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 83 00 76 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cours de Pilâtes Audierne a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

À voir aussi à Audierne (Finistère)