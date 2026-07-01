AGENDA · Audierne
Cours de Pilâtes Audierne
mardi 28 juillet 2026 · Audierne
Informations pratiques
Audierne
Cours de Pilâtes
6 rue de Kerivoas Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28 19:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Cours de pilâtes accessibles tous niveaux accompagné par Armelle.
Tous les mardis, du 28 juillet au 18 Aout.
15€ sur réservation auprès de Ty Rando
Matériel fournis si besoin. .
6 rue de Kerivoas Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 83 00 76 62
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English :
L’événement Cours de Pilâtes Audierne a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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