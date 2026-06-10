UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chevagnes

Conférence Chevagnes

vendredi 11 septembre 2026 · Chevagnes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
03230 Chevagnes
Département
Allier
Tarif

Chevagnes

Conférence

Salle polyvalente Chevagnes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-11 23:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Conférence par Jacques Cordez, passionné d’histoire et de patrimoine, intitulée Le Bon Duc Louis II de Bourbon en quête du Salut.
Conférence pour l’association Croix et Lumière
  .

Salle polyvalente Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 63 32 61  croixetlumiere03@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture by Jacques Cordez, history and heritage enthusiast, entitled: Le Bon Duc Louis II de Bourbon en quête du Salut.
Conference for the Croix et Lumière association

L’événement Conférence Chevagnes a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

À voir aussi à Chevagnes (Allier)