Informations pratiques

Chevagnes

Conférence

Salle polyvalente Chevagnes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 21:00:00

fin : 2026-09-11 23:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Conférence par Jacques Cordez, passionné d’histoire et de patrimoine, intitulée Le Bon Duc Louis II de Bourbon en quête du Salut.

Conférence pour l’association Croix et Lumière

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Salle polyvalente Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 63 32 61 croixetlumiere03@gmail.com

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English :

Lecture by Jacques Cordez, history and heritage enthusiast, entitled: Le Bon Duc Louis II de Bourbon en quête du Salut.

Conference for the Croix et Lumière association

L’événement Conférence Chevagnes a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région