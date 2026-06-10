Conférence Chevagnes
vendredi 11 septembre 2026 · Chevagnes
Informations pratiques
Chevagnes
Conférence
Salle polyvalente Chevagnes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-11 23:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Conférence par Jacques Cordez, passionné d’histoire et de patrimoine, intitulée Le Bon Duc Louis II de Bourbon en quête du Salut.
Conférence pour l’association Croix et Lumière
.
Salle polyvalente Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 63 32 61 croixetlumiere03@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lecture by Jacques Cordez, history and heritage enthusiast, entitled: Le Bon Duc Louis II de Bourbon en quête du Salut.
Conference for the Croix et Lumière association
L’événement Conférence Chevagnes a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Chevagnes (Allier)
- Spectacle musical Fenimore route nationale Chevagnes 17 octobre 2026