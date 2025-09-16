Conférence « Cinq dames remarquables du Coutançais » Espace culturel Agon-Coutainville

Conférence « Cinq dames remarquables du Coutançais » Espace culturel Agon-Coutainville samedi 9 mai 2026.

Conférence « Cinq dames remarquables du Coutançais »

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Conférence « Cinq dames remarquables du Coutançais » par Jacques-Edouard Grée.

Rendez-vous à 18h à l’espace culturel. .

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie cchl.ac@orange.fr

English : Conférence « Cinq dames remarquables du Coutançais »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence « Cinq dames remarquables du Coutançais » Agon-Coutainville a été mis à jour le 2025-09-16 par Coutances Tourisme