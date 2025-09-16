Conférence « Cinq dames remarquables du Coutançais » Espace culturel Agon-Coutainville
Conférence « Cinq dames remarquables du Coutançais » Espace culturel Agon-Coutainville samedi 9 mai 2026.
Conférence « Cinq dames remarquables du Coutançais »
Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Conférence « Cinq dames remarquables du Coutançais » par Jacques-Edouard Grée.
Rendez-vous à 18h à l’espace culturel. .
Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie cchl.ac@orange.fr
English : Conférence « Cinq dames remarquables du Coutançais »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence « Cinq dames remarquables du Coutançais » Agon-Coutainville a été mis à jour le 2025-09-16 par Coutances Tourisme