Conférence Comment la crise énergétique du Moyen Orient va changer l’avenir Temple d’Etretat Étretat

Informations pratiques

Étretat

Conférence Comment la crise énergétique du Moyen Orient va changer l’avenir

Temple d’Etretat 66 Rue Guy de Maupassant Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Comment les tensions au Moyen-Orient redessinent-elles l’équilibre énergétique mondial ? Quelles conséquences pour nos économies, notre quotidien et les choix de demain ?

Pour mieux comprendre ces enjeux, assistez à une conférence réunissant Sylvia Beyer et Gudrun Lammers, avec l’éclairage de Christian Meyer. Une rencontre pour décrypter les grandes mutations en cours et échanger autour des défis énergétiques qui façonneront l’avenir. .

Temple d’Etretat 66 Rue Guy de Maupassant Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie

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English : Conférence Comment la crise énergétique du Moyen Orient va changer l’avenir

L’événement Conférence Comment la crise énergétique du Moyen Orient va changer l’avenir Étretat a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie