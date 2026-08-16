Conférence Comment la crise énergétique du Moyen Orient va changer l’avenir Temple d’Etretat Étretat
dimanche 16 août 2026 · Temple d'Etretat · Étretat
Informations pratiques
Étretat
Conférence Comment la crise énergétique du Moyen Orient va changer l’avenir
Temple d’Etretat 66 Rue Guy de Maupassant Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Comment les tensions au Moyen-Orient redessinent-elles l’équilibre énergétique mondial ? Quelles conséquences pour nos économies, notre quotidien et les choix de demain ?
Pour mieux comprendre ces enjeux, assistez à une conférence réunissant Sylvia Beyer et Gudrun Lammers, avec l’éclairage de Christian Meyer. Une rencontre pour décrypter les grandes mutations en cours et échanger autour des défis énergétiques qui façonneront l’avenir. .
Temple d’Etretat 66 Rue Guy de Maupassant Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie
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English : Conférence Comment la crise énergétique du Moyen Orient va changer l’avenir
L’événement Conférence Comment la crise énergétique du Moyen Orient va changer l’avenir Étretat a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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