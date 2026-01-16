Conférence Comprendre le conflit israélo-palestinien Brioude
Conférence Comprendre le conflit israélo-palestinien Brioude jeudi 2 avril 2026.
Conférence Comprendre le conflit israélo-palestinien
halle aux grains Brioude Haute-Loire
Début : 2026-04-02 14:30:00
fin : 2026-04-02 16:30:00
Date(s) :
2026-04-02
Conférence de l’Université pour Tous, animée par Chloé PASTOUREL, ATER Lyon II, Doctorante, université Clermont-Auvergne au CHEC.
Ouverte à tous les publics.
halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com
English :
Université pour Tous conference, led by Chloé PASTOUREL, ATER Lyon II, PhD student, University of Clermont-Auvergne at CHEC.
Open to all.
