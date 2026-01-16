Conférence Comprendre le conflit israélo-palestinien Brioude

Conférence Comprendre le conflit israélo-palestinien

halle aux grains Brioude Haute-Loire

Début : 2026-04-02 14:30:00

fin : 2026-04-02 16:30:00

Date(s) :

2026-04-02

Conférence de l’Université pour Tous, animée par Chloé PASTOUREL, ATER Lyon II, Doctorante, université Clermont-Auvergne au CHEC.

Ouverte à tous les publics.

halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com

English :

Université pour Tous conference, led by Chloé PASTOUREL, ATER Lyon II, PhD student, University of Clermont-Auvergne at CHEC.

Open to all.

