Conférence Comprendre les enfants d’aujourd’hui Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine

Informations pratiques

Châtillon-sur-Seine

Conférence Comprendre les enfants d’aujourd’hui

Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Rue du Président Carnot Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 14:30:00

fin : 2026-10-12 16:30:00

Date(s) :

2026-10-12

Le Pr. Jean-Paul GAILLARD, enseignant-chercheur en psychopathologie, psychanalyste et thérapeute de la famille, travaille depuis plus de vingt années sur le phénomène sociétal en cours qui a vu les parents rapidement devenir des parents inquiets.

Face à ces nouveaux enfants qui, soudain, ne savaient plus baisser les yeux, ils ont commencé à douter de leurs compétences éducatives, bientôt suivis par les enseignants.

Le Pr. GAILLARD proposera quelques lumières sur ce phénomène de mutation sociétale, ses causes et des conséquences, en particulier éducatives.

— Ouvrages en relation avec cette conférence

Gaillard JP 2023 (9ième édition augmentée) Enfants et adolescents en mutation. Mode d’emploi pour parents, enseignants, éducateurs et thérapeutes. ESF Sciences Humaines.

Gaillard JP 2018 Enfants et adolescents en grande difficulté. La révolution socio thérapeutique. ESF Sciences Humaines.

Gaillard JP (à paraitre 2026) Mutation sociétale et temps barbare. Décrire la fin d’un monde et la naissance d’un autre monde. Essai d’anthropologie clinique contemporaine.

les conférences commencent à 14h30 précises ouverture des portes 14h15 .

Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Rue du Président Carnot Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 89 36 00 accutb21@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Comprendre les enfants d’aujourd’hui

L’événement Conférence Comprendre les enfants d’aujourd’hui Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)