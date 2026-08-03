Conférence dansée L’empreinte Le Poche Pornic
mercredi 26 août 2026 · Le Poche · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Conférence dansée L’empreinte
Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:00:00
fin : 2026-08-26 22:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Le café-théâtre Le Poche propose une conférence dansée L’Empreinte par La Troupe des Va-nu-pieds
Au programme
Plongez au cœur de l’histoire et de l’évolution de la danse orientale avec L’Empreinte , une conférence dansée proposée par Carine Cotineau (La Troupe des Va-nu-pieds).
Portée par 20 ans d’expérience dans la danse et l’art-thérapie, l’intervenante vous entraîne dans une traversée fascinante, des cultes des Déesses-mères aux cabarets égyptiens, en passant par l’influence des danseuses tziganes.
Entre esthétique et ethnologie, cette performance unique oscille entre le sacré et le profane pour retracer le parcours de femmes cosmopolites qui ont façonné cet art. Une véritable invitation à déconstruire les préjugés et à explorer la résonance de l’histoire universelle sur nos émotions. .
Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com
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English :
The Le Poche café-theater is presenting a performance titled “L’Empreinte” by La Troupe des Va-nu-pieds%A0%A0
L’événement Conférence dansée L’empreinte Pornic a été mis à jour le 2026-07-31 par I_OT Pornic
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