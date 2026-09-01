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Conférence Danser en temps de guerre des bals clandestins aux bals de la Libération Coutances

samedi 26 septembre 2026 · Coutances

Conférence Danser en temps de guerre des bals clandestins aux bals de la Libération Coutances

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
11 Rue Saint-Maur
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Conférence Danser en temps de guerre des bals clandestins aux bals de la Libération

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Conférence Danser en temps de guerre des bals clandestins aux bals de la Libération par
Emmanuel Thiebot, salle Barbey d’Aurevilly aux Unelles à Coutances.
Proposé par le Cercle de Conférences de Coutances.   .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 50 

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English : Conférence Danser en temps de guerre des bals clandestins aux bals de la Libération

L’événement Conférence Danser en temps de guerre des bals clandestins aux bals de la Libération Coutances a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme

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