Informations pratiques

Coutances

Conférence Danser en temps de guerre des bals clandestins aux bals de la Libération

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Conférence Danser en temps de guerre des bals clandestins aux bals de la Libération par

Emmanuel Thiebot, salle Barbey d’Aurevilly aux Unelles à Coutances.

Proposé par le Cercle de Conférences de Coutances. .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 50

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English : Conférence Danser en temps de guerre des bals clandestins aux bals de la Libération

L’événement Conférence Danser en temps de guerre des bals clandestins aux bals de la Libération Coutances a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme