Conférence d’art et d’histoire et vie des seins dans l’art Galerie Horizons Partagés Granville samedi 13 juin 2026.

Granville

Conférence d’art et d’histoire et vie des seins dans l’art

Galerie Horizons Partagés 3 Place Cambernon Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13 19:45:00

Date(s) :

2026-06-13

Histoire et vie des seins dans l’art

De tout temps les hommes ont été fascinés par les seins, symboles de beauté et d’érotisme.

L’art également, et les artistes n’ont cessé de les dévoiler. J’aborderai avec humour la représentation des seins à travers l’histoire de l’art, des Vénus paléolithiques à nos jours. .

Galerie Horizons Partagés 3 Place Cambernon Granville 50400 Manche Normandie +33 6 12 21 11 23 aubert.etienne@orange.fr

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L’événement Conférence d’art et d’histoire et vie des seins dans l’art Granville a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Granville Terre et Mer