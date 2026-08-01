Conférence de Bernard Mondon Centre artistique de Piégon Piégon

Informations pratiques

Piégon

Conférence de Bernard Mondon

Centre artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Conférence par Bernard Mondon sur le thème »Le Mistral vent de Provence suivie du verre de l’amitié.

Réservation conseillée.

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Centre artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 contact@centre-artistique-piegon.org

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English : Lecture by Bernard Mondon

Lecture by Bernard Mondon on the topic “The Mistral, the Wind of Provence,” followed by a reception.

Reservations are recommended.

L’événement Conférence de Bernard Mondon Piégon a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale