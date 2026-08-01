Conférence de Bernard Mondon Centre artistique de Piégon Piégon
jeudi 13 août 2026 · Centre artistique de Piégon · Piégon
Informations pratiques
Piégon
Conférence de Bernard Mondon
Centre artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Conférence par Bernard Mondon sur le thème »Le Mistral vent de Provence suivie du verre de l’amitié.
Réservation conseillée.
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Centre artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 contact@centre-artistique-piegon.org
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English : Lecture by Bernard Mondon
Lecture by Bernard Mondon on the topic “The Mistral, the Wind of Provence,” followed by a reception.
Reservations are recommended.
L’événement Conférence de Bernard Mondon Piégon a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale