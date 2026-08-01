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AGENDA · Piégon

Conférence de Bernard Mondon Centre artistique de Piégon Piégon

jeudi 13 août 2026 · Centre artistique de Piégon · Piégon

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Centre artistique de Piégon
Adresse
349 chemin de Fontatière
Ville
26110 Piégon
Département
Drôme
Tarif

Piégon

Conférence de Bernard Mondon

Centre artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Conférence par Bernard Mondon sur le thème  »Le Mistral vent de Provence suivie du verre de l’amitié.
Réservation conseillée.
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Centre artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43  contact@centre-artistique-piegon.org

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English : Lecture by Bernard Mondon

Lecture by Bernard Mondon on the topic “The Mistral, the Wind of Provence,” followed by a reception.
Reservations are recommended.

L’événement Conférence de Bernard Mondon Piégon a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale