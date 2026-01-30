Conférence de Clémence PERRONNET Matheuses les filles sont l’avenir des mathématiques Avoine

Conférence de Clémence PERRONNET Matheuses les filles sont l’avenir des mathématiques

Clémence Perronnet, sociologue, chercheuse à l’Agence Phare

Pourquoi les femmes sont-elles toujours moins nombreuses dans les études et les carrières en mathématiques ? La récente réforme du baccalauréat a encore creusé les inégalités en effaçant en 2 ans les 25 dernières années de progression de la part des filles dans cette discipline, si bien qu’aujourd’hui presque la moitié des lycéennes n’étudient plus les maths en première, contre 17 % d’entre elles en 2019. .

English :

Why are women still less numerous in mathematics studies and careers? The recent reform of the baccalaureate has further widened inequalities, wiping out in 2 years the last 25 years of growth in the share of girls in this discipline.

