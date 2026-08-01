Conférence De Cro-magnon à Cavillon, dépasser la frontière des sépultures paléolothiques Musée national de Préhistoire Les Eyzies

Informations pratiques

Les Eyzies

Conférence De Cro-magnon à Cavillon, dépasser la frontière des sépultures paléolothiques

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:30:00

fin : 2026-08-13 23:30:00

Date(s) :

2026-08-13

21h30 23h30. En 1872, la découverte de la dame de Cavillon relance le débat sur la preuve de l’intentionnalité des pratiques funéraires au Paléolithique. Sur inscription. Gratuit

En mars 1872, quatre ans exactement après la découverte en Périgord des hommes fossiles de Cro-Magnon, le docteur Émile Rivière (1835-1922) découvrait un squelette en place, couvert de parures, dans une grotte située sur un confins escarpé entre la France et le jeune royaume d’Italie. Financée par une mission scientifique du ministère de l’Instruction publique, l’invention de l’ homme de Menton , aujourd’hui dame de Cavillon , pose la question du franchissement d’une frontière chronologique, mentale et culturelle, encore imparfaitement tracée comment certifier l’intentionnalité des dépôts funéraires paléolithiques ?

Inscription obligatoire nombre de places limité .

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45

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English : Conférence De Cro-magnon à Cavillon, dépasser la frontière des sépultures paléolothiques

9:30 p.m. 11:30 p.m. In 1872, the discovery of the “Lady of Cavillon” reignited the debate over whether Paleolithic burial practices were intentional. Registration required. Free

L’événement Conférence De Cro-magnon à Cavillon, dépasser la frontière des sépultures paléolothiques Les Eyzies a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère