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Repas champêtre aux Eyzies Les Eyzies

jeudi 13 août 2026 · Les Eyzies

Repas champêtre aux Eyzies Les Eyzies

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Place Puent Visgo
Ville
24260 Les Eyzies
Département
Dordogne
Tarif

Les Eyzies

Repas champêtre aux Eyzies

Place Puent Visgo Les Eyzies Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

18h30. Sandwichs, chipolatas, merguez, repas faux filet / frites, dessert, boisson. Venez nombreux partager un moment convivial
Au menu
– Sandwichs
– Chipolatas
– Merguez
– Repas faux filet / frites
– Dessert
– Boisson

Venez nombreux partager un moment convivial   .

Place Puent Visgo Les Eyzies 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 73 91 29 47 

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English : Repas champêtre aux Eyzies

6:30 p.m. Sandwiches, chipolatas, merguez, ribeye steak and fries, dessert, and drinks. We hope to see many of you there to enjoy a fun time together!

L’événement Repas champêtre aux Eyzies Les Eyzies a été mis à jour le 2026-08-02 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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