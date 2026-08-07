Informations pratiques

Les Eyzies

Repas champêtre aux Eyzies

Place Puent Visgo Les Eyzies Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

18h30. Sandwichs, chipolatas, merguez, repas faux filet / frites, dessert, boisson. Venez nombreux partager un moment convivial

Au menu

– Sandwichs

– Chipolatas

– Merguez

– Repas faux filet / frites

– Dessert

– Boisson

Venez nombreux partager un moment convivial .

Place Puent Visgo Les Eyzies 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 73 91 29 47

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English : Repas champêtre aux Eyzies

6:30 p.m. Sandwiches, chipolatas, merguez, ribeye steak and fries, dessert, and drinks. We hope to see many of you there to enjoy a fun time together!

L’événement Repas champêtre aux Eyzies Les Eyzies a été mis à jour le 2026-08-02 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère