Repas champêtre aux Eyzies Les Eyzies
jeudi 13 août 2026 · Les Eyzies
Informations pratiques
Les Eyzies
Repas champêtre aux Eyzies
Place Puent Visgo Les Eyzies Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
18h30. Sandwichs, chipolatas, merguez, repas faux filet / frites, dessert, boisson. Venez nombreux partager un moment convivial
Au menu
– Sandwichs
– Chipolatas
– Merguez
– Repas faux filet / frites
– Dessert
– Boisson
Venez nombreux partager un moment convivial .
Place Puent Visgo Les Eyzies 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 73 91 29 47
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English : Repas champêtre aux Eyzies
6:30 p.m. Sandwiches, chipolatas, merguez, ribeye steak and fries, dessert, and drinks. We hope to see many of you there to enjoy a fun time together!
L’événement Repas champêtre aux Eyzies Les Eyzies a été mis à jour le 2026-08-02 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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