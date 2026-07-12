Marché gourmand nocturne aux Eyzies Les Eyzies
vendredi 7 août 2026 · Les Eyzies
Informations pratiques
Les Eyzies
Marché gourmand nocturne aux Eyzies
Jardin public Les Eyzies Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
19h. Venez nombreux déguster des plats typiques et évadez vous avec des saveurs mondiales.
Amenez vos couverts!
Venez nombreux déguster des plats typiques et évadez vous avec des saveurs mondiales.
Amenez vos couverts! .
Jardin public Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 97 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché gourmand nocturne aux Eyzies
7 p.m. Come one, come all to sample traditional dishes and enjoy a taste of the world.
Bring your own cutlery!
L’événement Marché gourmand nocturne aux Eyzies Les Eyzies a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Les Eyzies (Dordogne)
- Soirées mystères et lumières à Commarque route de Commarque Les Eyzies 12 juillet 2026
- Soirées mystères et lumières à Commarque route de Commarque Les Eyzies 12 juillet 2026
- Fête de la Vézère et feu d’artifice aux Eyzies Place Puente Viesgo Les Eyzies 14 juillet 2026
- Soirées mystères et lumières à Commarque route de Commarque Les Eyzies 15 juillet 2026
- Savoir-faire au rendez-vous Tournage et sculpture sur bois Thibaut Les Eyzies 17 juillet 2026