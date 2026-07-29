Initiation à la danse voltige Parc de la mairie Les Eyzies
dimanche 9 août 2026 · Parc de la mairie · Les Eyzies
Informations pratiques
Les Eyzies
Initiation à la danse voltige
Parc de la mairie 2 Avenue de la préhistoire Les Eyzies Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-18 19:00:00
Date(s) :
2026-08-09 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25
9h-19h. Vous rêvez d’apprendre à tourner, sauter, vous envoler, virevolter ? Venez vous initier à la danse voltige. Dés 4 ans. Sur réservation. Durée 30 min. 20€
Si vous rêvez d’apprendre à tourner, sauter, vous envoler, virevolter…
La Cie Alix Ô Pays des Merveilles, vous propose des initiations à la danse voltige.
Ce sont des cours particuliers pour tout public (à partir de 4 ans).
Le matériel est fourni.
Durée 30 minutes .
Parc de la mairie 2 Avenue de la préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 64 95 32 alixopaysdesmerveilles@gmail.com
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English : Initiation à la danse voltige
Introduction to acrobatic dance. For children (from age 4), teenagers and adults. Book your time slot with Cie Alix ô Pays des Merveilles. Duration: 30 minutes. Flex.
L’événement Initiation à la danse voltige Les Eyzies a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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