Initiation à la danse voltige Parc de la mairie Les Eyzies

dimanche 9 août 2026 · Parc de la mairie · Les Eyzies

Informations pratiques

Les Eyzies

Initiation à la danse voltige

Parc de la mairie 2 Avenue de la préhistoire Les Eyzies Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-18 19:00:00

Date(s) :

2026-08-09 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25

9h-19h. Vous rêvez d’apprendre à tourner, sauter, vous envoler, virevolter ? Venez vous initier à la danse voltige. Dés 4 ans. Sur réservation. Durée 30 min. 20€

Si vous rêvez d’apprendre à tourner, sauter, vous envoler, virevolter…

La Cie Alix Ô Pays des Merveilles, vous propose des initiations à la danse voltige.

Ce sont des cours particuliers pour tout public (à partir de 4 ans).

Le matériel est fourni.

Durée 30 minutes .

Parc de la mairie 2 Avenue de la préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 64 95 32 alixopaysdesmerveilles@gmail.com

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English : Initiation à la danse voltige

Introduction to acrobatic dance. For children (from age 4), teenagers and adults. Book your time slot with Cie Alix ô Pays des Merveilles. Duration: 30 minutes. Flex.

L’événement Initiation à la danse voltige Les Eyzies a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère